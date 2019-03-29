В Зауралье по требованию Шумкова уволили чиновника, устроившего пьяное ДТП

Власти Курганской области жестко отреагировали на выходку сотрудника администрации Кетовского района, который в ночь на 23 марта был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде.

Чиновник, имя которого до сих пор скрывают от общественности, уволен, сообщают инсайдеры. В ГИБДД области сообщили, что в селе Кетово после погони, которую пришлось утроить наряду ДПС, был остановлен автомобиль Toyota Camry. Уходя от преследования, водитель повредил два припаркованных автомобиля. Очевидцы происшествия уверяют, что он был пьян. От проведения медицинского освидетельствования задержанный отказался.

Местные жители заявили, что за рулем иномарки находился высокопоставленный чиновник районной администрации. Позже эту информацию подтвердил и глава района Владимир Архипов.

«Установлено, что действительно именно наш сотрудник находился за рулем автомобиля, с чьим участием произошло ДТП. Он был задержан сотрудниками полиции, составлены протоколы. Сейчас его ждет суд, возможное лишение прав и возмещение ущерба владельцам тех автомобилей, которые он повредил. Свое наказание он понесет в рамках действующего законодательства, – написал на своей странице ВКонтакте Архипов. – Конечно, можно было бы замолчать эту ситуацию, уволить сотрудника задним числом, ведь такие ситуации не редкость. Вместе с тем, я также несу ответственность за моих подчиненных. Для меня, как представителя интересов населения, остается открытым только вопрос этического характера: может ли специалист, добросовестно исполняющий свои обязанности в рамках служебной деятельности, но совершивший проступок за ее пределами, и дальше находиться на муниципальной службе. Пока принято решение о понижении его в должности».

Такой подход не устроил врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова. Как сообщил «Новому Дню» собственный источник в правительстве региона, глава области лично позвонил Архипову и потребовал уволить чиновника, опозорившего район и сделать организационные выводы.

«Совершенно недопустимо покрывать сотрудников, которые в нетрезвом виде садятся за руль, совершают ДТП и подвергают жизни людей опасности. Такое поведение не сопоставимо с обликом муниципального служащего, которй должен являться примером для жителей района, в том числе для молодежи», – цитирует слова Шумкова источник «Нового Дня».

По данным участников закрытой группы ВКонтакте «КетовоНьюс», за рулем Тойоты находился заместитель главы Кетовского района Вячеслав Ладошко. Он курирует вопросы ЖКХ и транспорта. Получить подтверждение этой информации лично у чиновника не удалось – рабочий телефон, указанный на сайте администрации района, не отвечает.

Курган, Марина Марамыгина

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