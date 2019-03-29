Житель Кургана до смерти забил битой 5-летнего ребенка и жену

Пятилетний мальчик, пытавшийся защитить свою мать от отчима, погиб от ударов битой в Кургане. Спасти маму ему тоже не удалось.

Трагедия произошла утром 17 февраля прошлого года в одной из квартир микрорайона Увал в Кургане. 43-летний гражданин Республики Казахстан, который проживал в Зауралье, поссорился со своей женой. Пьяный мужчина схватил деревянную биту и начал избивать свою супругу. На помощь маме прибежал 5-летний сын, который попытался защитить родительницу. Но это не остановило мужчину, который до смерти забил и малыша.

Убийце предстоит провести долгие годы в тюрьме. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, Курганский областной суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Однако мужчина посчитал приговор слишком суровым и попытался его оспорить. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор оставлен без изменения.

Курган, Марина Марамыгина

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