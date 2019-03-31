Я не пугаю, я констатирую. Вадим Шумков выступил с жестким обращением к мэрам Зауралья

Врио губернатора Вадим Шумков выступил с предельно откровенным и жестким обращением к главам муниципальных образований и депутатам Курганской областной Думы. Он перечислил главные проблемы региона и потребовал от мэров деятельного участия в их решении.

«За 30 лет был накоплен критический груз проблем, навалившихся практически разом в последние несколько лет. Это до предела изношенные сети и инфраструктура, высокие тарифы на энергоносители, низкая покупательная способность и отток населения, среди которого оказались самые молодые и самые лучшие высококвалифицированные кадры. Разумеется, такой отток не мог сказаться на качестве управленческого звена и на самом качестве управления. Ведь это объективные вещи, нужно быть честными», – заявил врио губернатора Курганской области.

Он отметил, что многие из тех, кто еще не уехал, – это энтузиасты и патриоты Зауралья. «Но один патриотизм не решит наши насущные проблемы, не накормит детей Курганской области, не позволит обучить их в лучших учебных заведениях, дать путевку в жизнь», – добавил Шумков.

Особо уязвимы

Курганская область по сравнению со многими субъектами страны находится в уязвимом положении, с серьезным риском дальнейшей деградации экономики, имеющейся инфраструктуры и возрастания оттока населения. Так охарактеризовал сложившуюся ситуацию в регионе Вадим Шумков.

Область имеет слабодифференцированную структуру экономики, 31% которой занимает промышленность и 13% сельское хозяйство. При этом в Зауралье отсутствуют собственные топливно-энергетические ресурсы и сильная обрабатывающая промышленность, а валовый региональный продукт на душу населения в 2 раза ниже среднероссийского, и в 3,5 раза, чем в среднем по УрФО.

«В 2018 году из 40 миллиардов рублей доходов Курганской области собственные составили всего 19. При этом 16,5 миллиарда – это государственный долг, наше, в кавычках, наследство. Большая часть – 11 миллиардов – затратные коммерческие заимствования», – напомнил Шумков. Уровень бедности населения Курганской области самый высокий на Урале, он составляет 20%. Численность населения постоянно сокращается. 29% жителей уже вышли за пределы трудоспособного возраста. Число инвалидов составляет 74 тысячи человек, из них 3,5 тысячи – дети. Общее количество людей с ОВЗ – 11%.

Особо остро стоит вопрос миграции. С 1991 года население сократилось на 300 тысяч человек, почти треть из них уехали из приграничных территорий. Одна из причин – низкие реальные доходы. Бюджетная обеспеченность на душу населения в Зауралье по собственным доходам почти в четыре раза меньше, чем в Тюменской области, в 13 раз ниже, чем в ЯНАО.

За шесть лет количество родившихся детей в Курганской области упало на 30%. Это объясняется стремительным (на 32 тысячи человек за 5 лет) сокращением числа женщин детородного возраста.

В регионе, где население является самым малообеспеченным в УрФО, – самые высокие тарифы на электроэнергию. Практически весь лес сдан в аренду, а жителям приходится покупать дрова в соседних регионах, потому что там дешевле.

В удручающем состоянии находится инфраструктура региона, в которую за 30 лет ни разу не осуществлялось капитальных вложений.

«Процент износа системы водоснабжения областного центра составляет 96%. Очистные сооружения центрального водопровода Кургана введены в эксплуатацию еще в 1939 году. Изношенность ряда крупных объектов составляет более 90% и не соответствует существующим требованиям по водоочистке. Из 1220 населенных пунктов Курганской области централизованное водоснабжение отсутствует в 80%. Только 860 населенных пунктов соединены с федеральной трассой дорогами с твердым покрытием. Всего 30% дорог регионального значения соответствуют нормативным требованиям. В 10 муниципальных районах нет магистрального природного газа, а общий уровень газификации сельских территорий в 1,7 раза ниже, чем в среднем по стране», – озвучил неутешительную статистику врио губернатора.

Все это резко отрицательно сказывается на бизнесе, от отчислений которого напрямую зависит формирование бюджета. За семь лет количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 22%.

Неподъемные ставки налогов делают регион неконкурентоспособным. Например, ставки транспортного налога в Курганской области по отдельным категориям почти в два раза выше, чем у соседних субъектов. Налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения выше в 2-2,5 раза.

«Все это вместе практически, как снежный ком, катилось по нарастающей. У нас один шанс – прекратить путь деградации, разрушения и депрессии. И мы, поверьте мне, очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимы. Я не пугаю, я констатирую факт», – подчеркнул врио губернатора.

«Зачем нам такая власть?»

Во многом в сложившейся ситуации виновны управленцы, наплевательски относящиеся к своим обязанностям.

«Не преувеличу, если скажу, что практически каждый день мне приходится разгребать ситуации, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих задач и функций управленцами разных сфер и ведомств

При том, что эти «горе-управленцы» получают свое вознаграждение из налогов далеко не самого богатого населения, они позволяют себе игнорировать нужды этого самого населения», – заявил глава региона. Часто это перетекает в серьезные злоупотребления.

«Мы делаем кровли, которые текут на следующий день. Строим объекты, которые не можем ввести годами. Ремонтируем детские учреждения так, что мебель в них рассыпается от прикосновения», – привел пример Шумков.

Зачастую с грубейшими нарушениями проводятся закупки: цена на отдельные лоты порой завышается до 220%, в нее изначально закладывают «лишние» десятки миллионов рублей.

За тепло и свет учреждения соцсферы платят почти 3 млрд рублей. При этом до сих пор не проведен расчет снижения цены при использовании энергосберегающего оборудования.

«И на фоне всего этого мы просто кричим о том, что ни на что не хватает денег! Предлагаем населению потерпеть, потому что мы не можем сделать для него простейшие работы, выполнить свои прямые обязанности. А как же иначе, ведь у нас нет на вас денег, отвечаем мы! Но у простых людей на это может быть только один ответ: «А зачем нам такая власть?»», – справедливо отметил Шумков.

В Курганской области непомерно раздуты штаты чиновников, зачастую неграмотных и ненужных: «По управленцам отдельных категорий мы практически рекордсмены. При том, что даже дети уже все делают в электронном виде, мы до сих пор пишем от руки визы, поручения и документы, держа для этого огромное количество персонала в одном месте».

Для примера Шумков привел правительство региона, где в процессе оптимизации было сокращено 200 избыточных и дублирующих штатных единиц. Здесь было создано пять органов, параллельно занимающихся закупками. В то время, как в любой нормальной структуре их два – закупки и контроль.

«Мы даже простые поручения высшего должностного лица страны и региона разучились воспринимать с первого раза и выполнять хотя бы с третьего», – отчитал глав муниципалитетов Вадим Шумков, не забыв и про подковерные интриги.

«У нас практически в каждом населенном пункте идут затяжные, часто беспричинные конфликты, а практически все представители так называемой руководящей элиты прямо или тайно сражаются друг с другом». Чтобы в корне переломить ситуацию нужно изменить саму власть. Вадим Шумков обрисовал портрет той правящей верхушки, которой доверятся люди: «Сильная, волевая, справедливая, внимательная к их проблемам не на словах, а на деле. Умеющая держать свои обещания и не забывающая за масштабными проектами и проблемами о судьбе и о проблемах каждого конкретного человека. Мы обязаны решать самые принципиальные негативные вопросы, не пряча голову в песок. Шаг за шагом, последовательно, четко и планомерно».

Также в ходе встречи с главами муниципальных образований области врио губернатора Зауралья рассказал о планах по развитию региона на ближайшее время. Все они касаются решения проблем в ключевых сферах: промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, образовании, здравоохранении, спорте и других.

Курган, Марина Марамыгина

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