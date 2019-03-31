Вадим Шумков: Курганская область будет развиваться «пятилетками»

Вадим Шумков подвел итоги работы в должности врио губернатора Курганской области и обозначил планы по развитию региона на ближайшее время. В ходе встречи с главами муниципалитетов и депутатами Шумков рассказал о том, что удалось изменить в Зауралье за полгода. По его словам, чтобы перемены стали реальностью, власть обязана решать самые принципиальные негативные вопросы, не пряча голову в песок.

В качестве примера он привел декабрьское расторжение договора с региональным мусорным оператором, в соглашении с которым был заложен тарифный рост в 5,5 раза без капитальных вложений. «Перенос мусорной реформы в регионе был сопряжен с целым рядом проблем, в том числе косыми взглядами от ряда коллег. Но в интересах людей и региона нам это решение было просто необходимо. Нужно было время, предприятия готовые заняться этой работой и планомерно трудиться зарабатывая, а не обирая людей»,– сказал глава Зауралья.

По его словам, в апреле начнется публичное обсуждение новой региональной территориальной схемы обращения с отходами.

В феврале была достигнута промежуточная договоренность с компанией «СУЭНКО» о работе по снижению энерготарифа для бизнеса и бюджетных объектов. Это позволит привлечь инвесторов, пока не готовых размещать производства на территории Зауралья из-за огромных расходов на энергообеспечение. Соглашение позволит осуществлять энергоснабжение всех вновь присоединяемых объектов по минимальной стоимости, а также начать планомерное снижение тарифа для действующих предприятий.

Энергетики будут инвестировать в социальную сферу области, благотворительность и новые экономические проекты. Сейчас начинается работа по замене систем освещения в трех крупнейших муниципалитетах.

С управляющими компаниями и фондом капитального ремонта жилья также должны быть выстроены новые отношения. «Работа этих институтов является наиболее чувствительной для наших граждан. Там огромное количество проблем и нарушений. Потому я лично буду постоянно участвовать в этой работе вместе с главами и контролировать ее. Скажу свои наблюдения – ситуация медленно, но верно начинает меняться. Ключевые слова – медленно, но верно», – сказал Шумков.

По его словам, у Курганской области, есть несколько преимуществ. Кургану нужно восстановить славу промышленного центра, поскольку машиностроение – это стабильный заработок. Уже сейчас в регионе ведется работа по оживлению пяти индустриальных площадок города.

«Практически каждую неделю наши заводы проводят встречи с гостями из нефтегазовых компаний и сами выезжают в эти компании под эгидой правительства региона. Есть понимание по проекту модернизации Петуховского литейно-механического завода. Мы входим в новые масштабные проекты с флагманами фарминдустрии заводом «Синтез» и компанией «Велфарм». Ведется работа по нескольким новым проектам компании «Росатом»», – рассказал Вадим Шумков.

Чтобы избежать информационных спекуляций и вбросов, правительство области и Росатом сформируют совместную комиссию, открытую для участия любых наблюдателей.

«Когда 49% бюджета региона формируется из дотаций – это позор. Тем более с учетом традиций региона в части сильной промышленности, машиностроения, сельского хозяйства. Эти позиции нам нужно возвращать», – сказал Шумков.

Также в области начинаются несколько проектов, связанных с производством строительных материалов и конструкций, строится несколько крупных объектов в сфере АПК, на подходе проекты по строительству новых объектов торгового, отельного и складского бизнеса. Планируются проекты в жилищном строительстве.

«Мы меняем сам подход к строительству жилья, стимулируя индивидуальное жилищное строительство через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию, чтобы человек получал земельный участок с сетями и возможность финансовой поддержки», – уточнил Шумков.

Область должна продолжить развивать сельское, поэтому ставка будет сделана на поддержку и развитие всех форм хозяйствования: от крупных и средних до малых форм и кооперации. В будущем у области есть потенциал для того, чтобы стать продовольственной базой Севера и Сибири.

«Надо перестать мешать пахарю. Не мучить ненужными контролерами и проверками. Избавиться от неправильного подхода, когда «один с сошкой и семеро с ложкой». Мы недавно разбирали ситуацию, когда на предприятие, занятое выращиванием картофеля, одновременно пришли четыре проверки. Четыре! Какую опасность они там искали?», – задал вопрос глава Зауралья.

В конце прошлого года регион зашел в большинство национальных проектов. Это, по словам врио губернатора, еще один пример нормальных активных шагов власти. «На дорожное строительство в этом году выделяем почти в три раза большие средства, чем в предыдущем. В текущем году мы ремонтируем 37 км дорог в городе Кургане, 14 км в Шадринске, более 345 км дорог внутри других муниципалитетов и региональных трасс. В течение ближайшей пятилетки надо провести масштабный ремонт дорожной сети Кургана и агломерации, включая Кетовский район, Шадринска и большинства ключевых муниципальных дорог, а также привести в соответствие 2534 км дорог муниципального и регионального значения», – сообщил глава Зауралья.

В 2019 году началось проектирование модернизации Курганского водоканала 1939 года постройки. Старт работ (общей стоимостью 2 млрд рублей) назначено на 2020 год. Сейчас подбирается финансовое решение по ремонту городских канализационных очистных.

Кроме этого, в этом году начнется совместная работа с Минприроды РФ по проектированию и очистке русла реки Тобол.

В сфере образования планируется строительство новых школ и ремонт действующих. «Мы ждем, что наш университет вернет себе звание кузницы кадров для промышленности и экономики. Того же хотим от наших учреждений среднего звена. Для этого необходимо сформировать наблюдательные советы в этих учреждения, куда предложить войти ведущим компаниям, имеющим свои корпоративные университеты. Я благодарен за отклик по вхождению в такие советы руководителям УГМК, Сбербанка, «Сибура», «Росатома», РЖД, Газпромнефти, Х5 retail Group, Курганстальмоста», – сказал Шумков.

Также он подробно остановился на территориях опережающего социально-экономического развития. Работа по их созданию в моногородах проводилась в целях привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации. На территориях ТОСЭР, по словам главы Зауралья, надо создавать индустриальные парки, когда инвестору, кроме комплекса налоговых льгот, будет предлагаться земельный участок с готовыми сетями. Ели этот проект пойдет, то только в Варгашах появятся площадки под строительство трех крупных или 9 средних производств.

Курганской области, уверен Шумков, нужно масштабное, а не точечное развитие инфраструктуры – ускоренная газификация, централизованное водоснабжение, развитие предпринимательства, субсидирование части затрат инвесторов на приобретение нового отечественного оборудования и техники.

«Инвестор пойдет туда, где есть власть, которой можно доверять, которая поможет и поддержит те инициативы, что дают развитие региону, а не выгоду конкретному чиновнику или узкой группе лиц. Где у власти у самой есть понимание, что она хочет и что она собирается делать в части развития инфраструктуры, экономики, социальной политики. Именно потому мной дано поручение подготовить пятилетние планы развития территорий, которые составят единый план развития Курганской области», – сказал глава Зауралья и добавил, что при словах «Курганская область» жители, предприниматели и приходящие инвесторы «должны представлять регион доверия и твердого слова».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 31.03.19

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