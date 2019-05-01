«Город сгнил». На улицах Кургана асфальт уходит под землю (ФОТО)

В Кургане на улице Коли Мяготина в районе гимназии №47 образовался огромный провал на проезжей части. Причина – авария на коллекторе. Сроки ремонта пока неизвестны – бригады «Водного союза» заняты устранением аварий на коллекторах в районе Центрального рынка и на перекрестке улиц Пролетарская и Гоголя.

В социальных сетях жители города активно обсуждают ЧП. «Город сгнил на корню», «здесь снималась «Дрожь земли», – пишут пользователи. Ранее, напомним, из-за провала коллектора диаметром 1000 мм был закрыт для движения всех видов транспорта перекресток улиц Пролетарская и Гоголя. Закончить ремонт в «Водном Союзе» обещали к 8 мая. А с 23 апреля предприятием ведутся работы на изношенном участке куйбышевского коллектора диаметром 1000 мм в районе Центрального рынка. Их обещают закончить к концу этой недели.

На ул. Коли Мяготина сейчас один открытый провал и одно потенциально опасное место, где дорожное полотно прогнулось и также медленно опускается под землю. Оно расположено прямо на пешеходном переходе, где дорогу пересекают дети.

Автомобилисты опасаются двигаться по этому участку дороги, но альтернативных путей мало: из-за первомайских шествий перекрыта параллельная улица Гоголя.

Горожане возмущены тем, что во время выходных дней ремонтные работы на опасном участке не ведутся. «Поставили знаки и все», – пишут возмущенные жители.

«По Коли Мяготина произошел провал коллектора из-за газовой коррозии труб, которые имеют 100-процентный износ. Место провала огорожено, наши бригады вчера работали над тем, чтобы организовать беспрепятственный проход стоков, – рассказала в беседе с корреспондентом «Нового Дня» специалист отдела по связям с общественностью ПАО «СУЭНКО» (головное предприятие «Водного союза») Надежда Куликова. – К ремонту мы сможем приступить только после того, как закончим работать с провалами на Куйбышева и на Гоголя-Пролетарская. Когда эти два провала мы закроем, то сможем перебросить бригаду на Коли Мяготина».

Курган, Ольга Злотникова

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