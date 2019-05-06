В Зауралье отец убил 10-месячную дочь

В Курганской области вынесен приговор 28-летнему жителю рабочего поселка Каргаполье, который безжалостно расправился с 10-месячной дочкой. Малышка раздражала его своим плачем.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла в ночь с 5 на 6 июня 2018 года. Нетрезвый мужчина находился у себя дома вместе с ребенком. В какой-то момент девочка заплакала, что вывело отца из себя.

Пытаясь «успокоить» ребенка, мужчина нанес малышке несколько ударов руками по голове и телу, после чего поднял ребенка на высоту собственного роста и бросил на пол, а затем несколько раз на диван у стены. В результате девочка ударилась головой об пол и стену и получила телесные, повреждения несовместимые с жизнью.

От полученных травм ребенок скончался на месте. Суд, с учетом отягчающих обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 06.05.19

В Зауралье в связи с пожарами введен запрет на алкоголь. / В Зауралье бушуют пожары, сгорело еще 16 домов. / В Курганском поселке, где взорвался газовый баллон, сгорели еще пять домов (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»