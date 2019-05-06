Вадим Шумков поздравил курганских ветеранов с наступающим Днем Победы

В Кургане началась череда торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы. Первым из них стала патриотическая акция «Полигон – 2019», в которой приняли участие кадеты, будущие призывники и ветераны ВОВ. С праздником собравшихся поздравил врио губернатора региона Вадим Шумков.

«Я считаю, что это самый светлый праздник, который кровью и потом заслужила наша страна. Сегодня, к сожалению, многие к нему относятся очень упрощено, так, что воевали русские и немцы и кто-то кого-то победил. На самом деле все это было не так. Это была великая война, война цивилизаций, война народов. И против нашей страны воевал весь сегодняшний Европейский союз: немцы, австрийцы, финны, венгры, итальянцы, испанцы. Многие сегодня об этом стыдливо предпочитают не вспоминать», – отметил Вадим Шумков, обращаясь к участникам акции.

Как сообщают в пресс-службе правительства области, акция прошла на полигоне ПАО «Курганмашзавод», где представлена боевая техника, выпускаемая на предприятии. В рамках мероприятия прошли марш-бросок и военизированная эстафета. Гости могли познакомиться с образцами спецвооружения ОМОН и ФСБ и посмотреть показательные выступления БМП-3.

Вадим Шумков лично пообщался с ветеранами, а после сфотографировался вместе со всеми желающими на фоне боевой машины пехоты. «Очень часто так бывает, что мы проводим черту и говорим, что была другая страна, были другие люди. Нет. Это была наша страна, это наши люди. Это бабушки и дедушки тех, кто сегодня молодыми стоят в этом строю. И важно понимать, что это один народ, одна страна, одно общество», – резюмировал глава Зауралья.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 06.05.19

Глава Зауралья попросил жителей не поддерживать поджигателей. / В Зауралье отец убил 10-месячную дочь. / В Зауралье в связи с пожарами введен запрет на алкоголь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»