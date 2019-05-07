В Кургане бездомная собака изуродовала 5-летнюю девочку

В Кургане следственным комитетом начата проверка информации о нападении бездомной собаки на маленькую девочку. Информацию о ЧП в одной из курганских групп ВКонтакте разместила женщина, представившаяся мамой пострадавшего ребенка.

По предварительным данным, девочка гуляла во дворе дома, расположенного в садоводстве КСМ-2, когда туда забежала бездомная собака. Животное напало на ребенка, причинив телесные повреждения.

По словам мамы ребенка, разместившей пост в ВКонтакте, девочка пострадала серьезно – у нее рваные раны щеки, уха, внутренней полости рта. Официально степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, установят в рамках проверочных мероприятий. По данным пресс-службы СУ СКР по региону, ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 06.05.19

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