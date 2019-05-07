В Зауралье пострадавшим от пожаров помогут деньгами и древесиной

Власти Курганской области решают вопрос об оказании помощи пострадавшим в результате пожаров жителям региона. Основных направлений три – финансовая и «натуральная» помощь, а также помощь в восстановлении документов.

«У нас в результате пожаров 14 семей лишились жилых домов. Сейчас необходимо отработать три вопроса. Первое – восстановление документов. Второе – поставить на учет и оперативно осуществить все выплаты. Выплаты из резервного фонда по потере жилья, социальные выплаты. Третье, я уже поручил департаменту природных ресурсов отработать порядок по внеочередной выдаче 100 кубов деловой древесины на семью, потерявшую жилье. Внеочередной порядок», – сказал глава Зауралья Вадим Шумков.

В настоящее время точная сумма выплат, которые получат пострадавшие от пожаров, еще неизвестна. «Вместе с главами муниципалитетов формируем исчерпывающий реестр всех, кто пострадал. Сотрудник выезжает, всех опрашивает, составляет полный перечень того, что было утеряно: документы, недвижимость, уточняет, какая необходима поддержка. Для тех, кто не может сам, оформляйте доверенность и за них оформляйте документы. Людям надо помогать. Гражданам необходимо разъяснить, на что они имеют право, если есть право по федеральной поддержке и у кого дома застрахованы – отработать вместе со страховыми компаниями», – пояснил Шумков.

По данным пресс-службы правительства региона, на подготовку всех необходимых документов своим подчиненным Вадим Шумков дал одну неделю. А дерево, необходимое для восстановления утраченного жилья, людям предоставят до 15 мая. При этом глава Зауралья потребовал, чтобы каждому пострадавшему было оказано внимание: людям будут объяснять, когда им выдадут деньги, где они могут получить право на древесину и т.д.

Курган, Ольга Злотникова

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