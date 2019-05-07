В Зауралье введут запрет на покупку алкоголя за счет детских пособий

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил разработать механизм, который бы не позволял тратить социальные пособия, которые получают на детей малоимущие семьи, ни на что, кроме нужд самих детей.

Например, на эти средства нельзя будет купить алкоголь. Нормативно-правовая база в этом направлении уже разрабатывается совместно с одним из банков.

«Если мы тратим серьезные деньги на поддержку малоимущих семей, то все счета связанные с покупкой любых товаров народного потребления и оплата коммунальных счетов разрешены, запрещается приобретение алкоголя. Я считаю, что детские деньги должны идти на детей. Надеюсь, что мы получим поддержку депутатского корпуса, потому что вопрос очень важный», – объяснил в ходе заседания регионального правительства Вадим Шумков.

В соответствии с этой инициативной, предлагается переводить деньги на карту, с которой и будут производиться расчеты. При этом «запрещенные» покупки система сделать не разрешит.

По данным пресс-службы областного правительства, на ежемесячную денежную выплату малоимущим семьям при рождении, усыновлении третьего ребенка и последующих детей в этом году Курганская область получит субсидию в размере 856 млн

391 тыс. рублей. Размер «детской» выплаты составляет 10289 рублей. По прогнозу, эти деньги в 2019 году получат родители 7300 детей.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 07.05.19

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