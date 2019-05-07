В Курганской области на один день отменят «сухой закон»

В Курганской области по поручению врио губернатора региона Вадима Шумкова на один день – 8 мая – отменят запрет на продажу алкогольных напитков. Об этом было сказано в ходе очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, с 5 мая в регионе в связи с режимом ЧС из-за большого количества пожаров введен ряд запретов и ограничений, в том числе, на продажу алкоголя и средств для розжига огня.

Первоначально предполагалось, что купить алкогольные напитки будет невозможно до конца майских праздников, по 12 мая включительно. Инициатива неожиданно нашла отклик у жителей региона, которые активно обсуждают «сухой закон» в социальных сетях.

Многие согласны с тем, что именно в нетрезвом виде граждане оставляют непотушенные костры и теряют бдительность. При этом отмену запрета на один день они не поддерживают, считая, что 8 мая «кому надо, накупят алкоголя до 8 июня».

Добавим, что, по состоянию на 6 мая ситуация с пожарами стабилизировалась. Однако спасатели находятся в полной боевой готовности – в ближайшие дни в регионе ожидается аномально жаркая (до 30 градусов Цельсия) и сухая погода, что может способствовать быстрому распространению огня в случае возникновения пожара.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 07.05.19

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