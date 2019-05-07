Шумков пригласил на парад Победы бабушку, которая мечтала посмотреть праздник с трибуны

Врио губернатора Вадим Шумков пообещал исполнить мечту 92-летней жительницы Кургана, которая хочет увидеть парад Победы с трибуны центральной площади.

Такую просьбу в Инстраграм главы региона написала одна из подписчиц главы региона. «Здравствуйте, Вадим Михайлович! У нашей семьи огромная просьба к вам. У нас бабуля Буторина Александра Ивановна, ветеран, ей 92 года. Хоть она не воевала, но, будучи совсем ребенком, она работала, изготавливала мины для нашей армии. Так вот у нас единственная просьба: можно ли посадить нашу бабулю на трибуну к ветеранам для просмотра парада Победы, ведь она тоже ветеран ВОВ. Уж очень она об этом мечтает. Заранее спасибо. Семья Буториных», – говорится в обращении к врио губернатора.

Спустя час Вадим Шумков лично ответил заявительнице: «Конечно». Как подтвердил «Новому Дню» источник в правительстве Курганской области, обещание глава Зауралья сдержит.

«Да, врио губернатора же ответил. Этим вопросом уже занимаются», – сказал собеседник агентства. Напомним, парад Победы в Кургане пройдет на Центральной площади. Он начнется в 10.00. Девиз парада в этом году «Победителям – слава! Поколениям – мир!». Ожидается, что в нем примут участие порядка 70 ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Курган, Ольга Злотникова

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