В Зауралье отправили в колонию директора детдома для инвалидов и его жену

В Курганской области вынесен обвинительный приговор бывшему директору ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и его жены, являющейся индивидуальным предпринимателем.

В зависимости от ролей, пара признана виновной в растрате с использованием служебного положения, пособничестве в растрате, мошенничестве в крупном размере. Кроме того, за использование заведомо подложного документа осуждена и бывший главбух учреждения.

По информации пресс-службы регионального СУ СКР, было доказано, что в первом полугодии 2015 года директор детского дома, минуя закон о закупках, заключал договоры на поставку продуктов питания для детей с единственными поставщиками – организациями, принадлежащими его супруги.

Несмотря на то, что цены на продукты были значительно выше среднерыночных, качество их оставляло желать лучшего. Да и сам товар не соответствовал тому, что был прописан в договоре – по факту продукты заменялись более дешевыми.

В ходе следствия выяснилось, что жена директора детдома не раз поступала подобным образом. Так, введя в заблуждение руководство ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в 2015 году она поставляла в указанное учреждение продукты по заведомо завышенным ценам, причинив ущерб на сумму более 900 тыс. рублей.

Также в ходе проверки вскрылось, что главный бухгалтер ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» при своем трудоустройстве предоставила заведомо подложный диплом о получении ею высшего образования.

Приговором суда экс-директору детского дома назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, его жене-предпринимательнице – четырех лет лишения свободы. Оба взяты под стражу в зале суда. А бывшего главбуха от наказания в связи с истечением сроков давности освободили.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 07.05.19

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