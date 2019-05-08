Экстренное предупреждение: в Зауралье ждут очередной волны пожаров

Главное управление МЧС России по Курганской области выступило с экстренным предупреждением об аномально жаркой погоде, которая установится в регионе вплоть до 12 мая. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха буде выше нормы на 7-10 градусов.

Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, предупреждают спасатели. С аналогичным сообщением к жителям региона в социальных сетях обратился и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, в очередной раз напомнив о необходимости соблюдать требования особого противопожарного режима.

На заседании комиссии по ЧС глава Зауралья поставил задачу усилить противопожарные меры в связи с прогнозируемой жаркой погодой. Сотрудники МВД, МЧС, лесничеств и Росгвардии проводят патрулирование дачных и садоводческих кооперативов, частного жилого сектора. Были выставлены посты на кладбищах в преддверии и в сам родительский день.

В Курганской области запрещены посещения лесов, любые действия с открытым огнем, разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, огневые работы на предприятиях. За нарушение требований противопожарного режима предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: в городе Кургане, Белозерском, Юргамышском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском, Щучанском районах.

Курган, Ольга Злотникова

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