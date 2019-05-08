В Кургане эвакуируют Дом быта и китайский рынок: угроза взрывов

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и других силовых ведомств работают в Доме быта и на улице Б.-Петрова, 112 в Кургане, где находится так называемый китайский рынок.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили практически одновременно. По данным источника «Нового Дня» в правоохранительных органах, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. СВУ на данный час не обнаружены, поэтому взрывотехники пока не выехали.

В пресс-службе УФСБ России по Курганской области пояснили, что официальная информация о ЧП будет позже.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 08.05.19

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