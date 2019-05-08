Вадим Шумков призвал курганцев защитить память героев войны

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков принял участие в серии торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней Великой Победы.

Глава региона возложил цветы к мемориальным местам, а в рамках акции «Горсть памяти» стал участником передачи капсулы с землей с братской могилы умерших в годы Великой Отечественной войны в курганских госпиталях на хранение в историко-мемориальный комплекс главного храма Вооруженных Сил РФ.

«Память тоже нужно защищать, так же, как мы защищаем свою Родину. Потому что случается так, что с этой памятью, если ее не защищать, могут происходить разные вещи. И сегодня, чествуя ветеранов, я бы хотел попросить всех помнить и защищать память о наших земляках, которые пали за Родину. Очень простые слова: вечная слава героям, вечная память героям. Крепкой и доброй памяти нам и нашим потомкам», – сказал Вадим Шумков.

Акция «Горсть памяти» прошла в парке Победы. Вместе с Вадимом Шумковым капсулу с землей в храм ВС РФ передали глава города Андрей Потапов и кадет 75-й школы Сергей Мамаев.

Церемония прошла во время возложения венков и цветов к стене памяти и братской могилы. Венки и цветы глава региона возложил вместе с ветеранами и воспитанниками детского сада. К акции присоединились неравнодушные курганцы.

Также 8 мая глава региона принял участие и в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню, стелле Героев Советского Союза, памятнику генерал-полковнику Герою Советского Союза Михаилу Шумилову и мемориальным плитам.

Добавим, что в годы Великой Отечественной войны из 220 тысяч зауральцев, ушедших на фронт, погибли 117 тысяч. За мужество и героизм боевыми орденами и медалями награждены более 75 тысяч жителей Курганской области, 104 – присвоено звание Героя Советского Союза.

Курган, Ольга Злотникова

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