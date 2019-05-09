На центральной площади Кургана прошел парад Победы

В Кургане на центральной площади начались торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Показательные выступления силовиков, передвижная выставка военной техники, творческие номера и шествие «Бессмертного полка» украсили главное событие дня. Жителей и гостей города с праздником поздравил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

«С особенным чувством, от всей души поздравляю каждого из вас с этим светлым днем! Миллионы наших родных и близких не дожили до дня Победы, но благодаря их жертвам мы не знаем ужасов войны и можем мирно трудиться на своей земле, растить детей и беречь память о тех, кто защитил нашу Родину», – обратился Вадим Шумков к участникам и зрителям парада. Он подчеркнул, что долг каждого – бережно хранить память о тех, кто сохранил для нас страну, отстроил ее в послевоенные годы, и не допускать подобных трагедий впредь.

«Наш долг не только в том, чтобы вспоминать об этом накануне светлого дня Победы, а в том, чтобы жить так, чтобы светлой памяти эти этих людей не было за нас стыдно», – отметил глава Зауралья.

В параде приняли участие колонны парадного расчета Курганского пограничного института ФСБ России, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, УФССП, УФСИН, кадеты и юнармейцы. Показательные выступления провели сотрудники КПИ ФСБ России, отдела спецназначения «Мираж» и мобильного отряда особого назначения «Скиф».

Во время парада военной техники были представлены экспонаты Музейного комплекса Уральского горно-металлургического комбината: легкий плавающий танк Т-38, гусеничный артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец», легкий бронеавтомобиль БА-64Б, легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67. Все образцы конца 30-х – начала 40-х годов прошлого века. Также по площади проехали машины, выпущенные в Зауралье: модернизированная машина десанта, боевая машина пехоты-3, боевая десантная машина-4М, бронеавтомобиль КАМАЗ 5350.

Парад завершился шествием «Бессмертного полка», который прошел по центральным улицам Кургана, включая площадь имени Ленина. Колонну возглавили врио губернатора региона Вадим Шумков, спикер областной думы Дмитрий Фролов и глава города Андрей Потапов. По предварительным подсчетам, сообщают в пресс-службе мэрии, в ряды «Бессмертного полка» встали 18 тысяч человек.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 08.05.19

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