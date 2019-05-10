Глава Зауралья поздравил с юбилеем курганца, бравшего Берлин

Глава Зауралья Вадим Шумков поздравил с юбилеем курганца, бравшего Берлин. Ивану Ивановичу Головченко 10 мая исполнилось 95 лет, он участник Великой Отечественной войны, награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалями за взятие Берлина, за победу над Германией. Врио губернатора и ветеран поговорили по телефону, потом Вадим Шумков рассказал читателям своего Instagram краткую историю героического земляка.

«Иван Иванович родился в деревне Новоуспенке Северо-Казахстанской области. После школы работал учетчиком в полеводстве совхоза «Боевой» Омской области, куда переехала его семья. В 1940 году призван в Красную Армию и направлен в военное техническое училище связи. Училище не закончил, так как немцы были уже под Москвой. Головченко присвоили звание младшего командира и направили заместителем начальника взвода связи на Ленинградский фронт, 311 стрелковая дивизия», – написал в Instagram Вадим Шумков.

Потом Головченко был на Калининском и 1-м Белорусском фронтах. В 1943 году освобождал Ленинградскую область, Латвию, Литву.

«В 44-м вышли на государственную границу и с боями шли по территории Польши. В январе 1945 года форсировали реку Висла, был контужен. Медсанбат. После лечения снова отправили в свою часть. Вошли на территорию Германии, форсировали реку Одер, с боями подошли к Берлину. 1-2 мая захватили столицу фашисткой Германии», – вспоминает сам Иван Иванович.

В ноябре 1945 года Головченко был демобилизован и вернулся домой. Работал диспетчером, затем техником радиоузла. С 1963 года работал начальником Каргапольского участка связи до 1980 года, когда ушел на пенсию. Вырастил с супругой Зинаидой Дмитриевной трех детей, помогает воспитывать внуков.

Напомним, оба деда Вадима Шумкова по материнской линии тоже брали Берлин. Об этом он рассказал накануне во время парада Победы. «Один был командиром таковой роты, второй просто командир танка. Они оба брали Берлин. Один из них попал в кинохронику 1945 года «Падение Берлина» и вся семья ходила в сельский клуб и смотрела фильм, в котором его показывали», – сказал Шумков. Вместе с сыновьями 9 Мая он присоединился к акции «Бессмертный полк».

Курган, служба информации

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