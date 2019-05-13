Жители Кургана задыхаются от запаха фекалий

Все праздничные дни жители центральной и восточной части Кургана страдают от запаха канализации. Причина – авария в районе аэропорта, где произошла утечка на напорном коллекторе диаметром 700 мм, идущем от главной канализационной насосной станции.

ЧП случилось еще 10 мая, на месте аварии накануне побывали глава Кургана Андрей Потапов и директор департамента ЖКХ Александр Гонцов. «Экскурсию» для них провел и.о. гендиректора АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

Как отметил руководитель коммунального предприятия, утечка была устранена в течение суток, однако запах продержится в воздухе еще несколько дней.

По этой причине, сообщают в пресс-службе мэрии, лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», был проведен отбор проб атмосферного воздуха по улицам Фрунзе, Космонавтов, Некрасова, в Восточном микрорайоне на содержание в нем сероводорода и аммиака. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 13.05.19

В двух районах Курганской области сняты режим ЧС и запрет на алкоголь. / Глава Зауралья поздравил с юбилеем курганца, бравшего Берлин. / На центральной площади Кургана прошел парад Победы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»