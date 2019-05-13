Мэрия Кургана попросила жителей не гулять в городском саду

В понедельник 13 мая на территории Городского сада Кургана проводится акарицидная (противоклещевая) обработка. Жителей и гостей города просят воздержаться от прогулок.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, посещать сад нежелательно не только в понедельник, но и в течение трех дней после обработки. Таким образом, возобновить прогулки в горсаду Кургана можно не ранее четверга.

В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области отмечают, что в этом году число обращений в медицинские организации области по поводу укусов клещей несколько выше, чем в аналогичный период 2018 года (к прошлой неделе – 298 человек против 231 в 2018-ом).

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. В общей сложности в Курганской области в 2019 году запланировано проведение акарицидной обработки на территории 1150 га, в настоящее время обработаны 63,88 га мест массового пребывания населения.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 13.05.19

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