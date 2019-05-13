В Курганской области сошел с рельсов вагон поезда

В Курганской области начата доследственная проверка по факту схода с рельсов вагона-цистерны, входящего в состав грузового поезда. Поезд следовал из Кургана в Петропавловск. По данным Уральского СУ на транспорте СКР, ЧП произошло около 00 часов 30 минут 12 мая на втором пикете 2470 километра перегона «Лебяжья-Сибирская-Коновалово» Южно-Уральской железной дороги.

Как рассказала «Новому Дню» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со средствами массовой информации) Наталья Шандровская, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время известно, что с рельсов сошла 1 колесная пара 21 вагона (с головы поезда). Всего в составе поезда находилось 79 вагонов.

«Причины схода в настоящее время еще устанавливаются. Также в ходе проверки будет установлена степень причиненных в результате схода повреждений железнодорожного полотна и иных объектов», – пояснила Шандровская. К этому часу следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены члены локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Ольга Злотникова

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