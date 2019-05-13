В Зауралье фура сбила подростка на пешеходном переходе

В Курганской области большегруз сбил 13-летнего ребенка. ЧП случилось в воскресенье, 12 мая, на пешеходном переходе, проложенном через федеральную трассу «Иртыш» к зоне отдыха «Голубые озера».

По данным ГИБДД по Кургану, ДТП произошло в 13 часов 57 минут на 264 километре автодороги «Иртыш» (район трактира «Охотник», – прим. ред.).

Водитель 1974 года рождения, управляя большегрузным автомобилем «Volvo FH-TRAK» с полуприцепом Krone SD, двигался со стороны Челябинска в сторону Омска. На нерегулируемом пешеходном переходе он допустил наезд на пешехода 2006 года рождения. В тяжелом состоянии подросток был госпитализирован в Курганскую областную больницу им. Красного креста.

Добавим, что в период с 8 по 12 мая 2019 года на территории Курганской области зарегистрировано 84 ДТП. В 14 из них один человек погиб, 19 получили ранения различной степени тяжести.

Курган, Ольга Злотникова

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