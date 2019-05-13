Курганцы обсуждают тайное видео с главой Зауралья

Жители Кургана обсуждают в соцсетях видео, на которое попал врио губернатора Вадим Шумков. Главу Зауралья с весьма недовольным видом исподтишка засняли в одном из дворов города на ул. Володарского и выложили в группу «Интересный Курган» ВКонтакте.

«На Володарской, 38 ходит губернатор, звонит в двери, смотрит подъезды))) что-то проверяют походу!», – написал автор видео.

Курганцы тут же выдвинули ряд шуточных версий. «Воды пить просит, но никто не открывает. Бессердечные», – написал Леонид Перминов. «Это не Шумков, это агент Смит из Матрицы», – пишет Анна Абрамова, указывая на черные очки врио губернатора.

Как выяснилось, причина визита главы Зауралья в рядовой курганский двор связана с обращениями граждан. В пресс-службе врио губернатора «Новому Дню» пояснили, что, 13 мая Шумков совершил внеплановый осмотр многоквартирных домов в центре города.

Он решил лично проверить, как его подчиненные отработали жалобы, поступающие от курганцев. «Это связано с ненадлежащим качеством отработки обращений граждан, поступивших ему в соцсетях. Глава региона проверил дворы, улицы и подъезды, по которым поступали жалобы жителей», – сказали в пресс-службе.

Курган, служба информации

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