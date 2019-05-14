Курганский садовод нашел на даче две гранаты (ФОТО)

За майские праздники саперы ОМОН «Скиф» трижды выезжали на места обнаружения взрывоопасных находок. Причем в одном случае им пришлось дважды возвращаться на дачный участок, где садовод одну за другой нашел две гранаты в огороде.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Росгвардии по Курганской области, первый подозрительный предмет, по описанию схожий с ручной боевой гранатой, нашел житель Шадринска на своем садовом участке во время проведения строительных работ. Саперы установили, что это ручная граната Ф-1 со следами коррозии. Бойцы ОМОН «Скиф» вывезли гранату за три километра от населенного пункта и взорвали.

Однако этим дело не закончилось: вскоре хозяева садового участка снова обнаружили предмет, похожий на гранату. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Скиф» вновь выехали на место и поступили с находкой, как того требуют инструкции.

Позже в полицию поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на артиллерийский снаряд, вблизи села Давыдовки Притобольного района. «Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд среднего калибра со следами коррозии времен Великой Отечественной войны, – рассказали в региональной Росгвардии. – Боеприпас представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан. Соблюдая меры предосторожности, взрывотехники уничтожили снаряд накладным зарядом».

Фото с официальной страницы Росгвардии по Курганской области ВКонтакте

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 14.05.19

Авиакомпанию ЮТэйр оштрафовали за курганский рейс. / В Кургане общество диабетиков выйдет на митинг из-за нехватки инсулина для детей. / Глава Зауралья потребовал наказать виновных в пожарах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»