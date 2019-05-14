Курган и пригород останутся без воды почти на двое суток

В Кургане главные водозаборные сооружения города – Арбинский водозабор – будут остановлены на 1,5 суток. По информации «Водного союза», предприятие приступает к масштабным работам на водопроводе диаметром 1000 мм, питающем весь город и проходящем от очистных сооружений водопровода до ул. Энергетиков через микрорайон Кулацкий.

По данным пресс-службы предприятия, для проведения работ, связанных с переключением водовода на временную резервную нитку, с 00-00 часов 17 мая и до 12-00 часов 18 мая в Кургане запланирована остановка водоразборных очистных сооружений «Арбинка».

Другими словами, в ночь с четверга на пятницу и до середины субботы холодной воды не будет в Кургане, поселке Юргамыш, селе Кетово, микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды, подчеркивая, что лучше этим заняться, не дожидаясь четверга, так как из-за большого разбора давление в сети снизится, и на верхних этажах вода может пропасть раньше обозначенных сроков.

«На период отключения мы запланировали максимальное количество работ. Например, на этой же линии у нас произошла авария, которую мы не можем устранить без остановки сооружений. Еще одна, на водопроводе диаметром 800 мм по ул. Молодежи, также будет устранена во время остановки сооружений. Из плановых работ будет произведена замена задвижки диаметром 500 мм по ул. Бурова-Петрова, и собственно на самих очистных сооружениях водопровода «Арбинка» будет отремонтирован насос на станции первого подъема», – пояснил руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников.

Отметим, что отключение водоснабжения не коснется микрорайонов «варгашинского» направления, вода будет поступать в дома, расположенные в поселках Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

Восстановить водоснабжение Кургана, поселка Юргамыш, села Кетово, микрорайонов Увал, Черемухово, Тополя, Восточный планируется к 12-00 часам 18 мая. В микрорайонах Путейский, Рябково, Карчевская роща, ст. Галкино, на ул. 2-Часовая, ул. Дзержинского, ул. Автозаводская вода появится к 24-00 часам 18 мая.

При этом до получения результатов отбора проб питьевой воды использовать воду из кранов можно будет только в технических целях. Добавим, что в больницы и поликлиники, дом ребенка, спецприемники и приюты, в учреждения УФСИН согласно поданным заявкам будет организован подвоз воды.

Курган, Ольга Злотникова

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