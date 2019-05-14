Жительницу Зауралья будут судить за истязание младенцев

В городе Куртамыш Курганской области мать, лишенная родительских прав в отношении пяти детей, пойдет под суд за регулярное избиение еще двоих малышей.

Женщина обвиняется в преступлениях по двум статьям – истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что 35-летняя женщина систематически причиняла побои своим малолетним детям 2017 и 2018 годов рождения.

Малышей она била руками по лицу и телу, бросала в кроватку и на пол, причиняла иные насильственные действия. Известно, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении 5 старших детей. В случае признании ее виновной ей может быть назначено наказание на срок до 7 лет лишения свободы.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 14.05.19

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