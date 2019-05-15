В Кургане будут судить серийного педофила

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении восьми преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера в отношении детей.

Кроме этого, его обвиняют по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух лиц».

Как рассказали в СУ СКР по региону, по данным следствия, мужчина несколько раз совершал преступления в отношении детей, действуя по одной схеме. Так, летом 2017 года и летом 2018 года обвиняемый под предлогом угощения заманил малолетних детей к себе в гараж, где, пользуясь их беспомощным состоянием, совершал в отношении них действия сексуального характера.

В одном из случаев, мужчина закрыл двух несовершеннолетних у себя в гараже, и некоторое время держал там, – сообщили «Новому Дню» в следственном комитете.

О случившемся дети рассказали своим родителем, которые обратились в правоохранительные органы. На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд.

Курган, Ольга Злотникова

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