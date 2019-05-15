Вадим Шумков решил дать землю каждой курганской семье, где родился ребенок

Власти Курганской намерены выдавать земельные участки каждой семье, в которой родился ребенок. Соответствующий нормативный документ уже готовится. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания правительства региона, которое провел врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

«Я говорю не только о многодетных. Я говорю о том, что каждая семья в Курганской области, родившая ребенка, могла бы иметь право получить 15 соток земли бесплатно в собственность, при условии оплаты межевых и кадастровых работ», – пояснил Вадим Шумков.

В ходе заседания правительства рассматривались вопросы регулирования в сфере земельных отношений. Один из них особенно актуален, он касается определения категорий граждан, которые будут иметь первоочередное право на предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов.

Как пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Лариса Галченко, для внесения в областную думу подготовлен проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений». Предложено предоставить право первоочередного получения участков гражданам, лившимся единственного жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров, участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Речь также идет о молодых семьях, в которых возраст хотя бы одного из супругов, на дату подачи заявления, не превышает 35 лет, а также сельских жителях, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом, отмечают в пресс-службе регионального правительства, если в течение 3 лет строительство жилого дома на предоставленном участке будет завершено, то люди получат право бесплатно оформить землю в собственность.

Кроме этого, согласно новому законопроекту, землю для жизни и ведения хозяйства смогут получить все желающие. Однако участки эти будут расположены не в самых популярных районах региона. Документ, в частности, предполагает предоставление земельных участков без проведения торгов в малочисленных населенных пунктах Курганской области, благодаря чему любой желающий жить в удаленных от цивилизации местах сможет получить в аренду земельный участок для личного подсобного хозяйства размером 1 гектар.

Курган, Ольга Злотникова

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