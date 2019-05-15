Под Курганом и Варгашами запахнет газом: находиться рядом опасно

В пригороде Кургана начинаются работы на газопроводах, что приведет к выбросу газа в атмосферу. Жителей просят быть осторожными и не приближаться к потенциально опасному месту.

По информации пресс-службы мэрии, с 20 мая по 14 июня текущего на газоотводе к районному центру Варгаши (участок с 0 км по 42 км) будет проводиться внутритрубная дефектоскопия, а с 8.00 часов 28 мая до 8.00 часов 29 мая 2019 года на газопроводе-отводе к районному центру Варгаши пройдут ремонтные работы.

При этом во время дефектоскопии будет произведен выброс природного газа в атмосферу на крановых узлах № 0, расположенном вблизи города Кургана, № 13 вблизи села Белый Яр и № 42 вблизи районного центра Варгаши, уточняют в мэрии. Специалисты предупреждают, что нахождение людей, домашних животных и техники ближе 150 метров от свечи выброса газа в атмосферу запрещено. Жителей просят быть осторожными.

Курган, Ольга Злотникова

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