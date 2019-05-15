Курганец укусил полицейского за ногу

В Каргапольском районе будут судить жителя села Вяткино за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина 1984 года рождения спровоцировал конфликт с полицейскими 10 мая текущего года.

По версии следствия, злоумышленник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС, когда ехал на своей машине по центральной улице села. Полицейские попытались пресечь незаконные действия мужчины, однако тот повел себя агрессивно.

Одного из сотрудников ДПС он ударил кулаком в лицо, а второго укусил за ногу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, сообщают в СУ СКР по региону.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 15.05.19

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