Под Курганом найден мертвым пропавший студент-югорчанин (ФОТО)

В Кетовском районе Курганской области найдено тело студента Курганской ГСХА Владислава Ломако, который пропал в ночь с 4 на 5 мая. В поисках второкурсника принимали участие местные жители, студенты и сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что молодой человек вышел из студенческого общежития, где проживал, около 23 часов 4 мая. По словам одногрупников, он ушел налегке: в футболке, шортах и сланцах. Документы, банковская карта и телефон остались в комнате. По отзывам знакомых, Владислав увлекался компьютерными играми, в последнее время был замкнут в себе.

Накануне вечером в соцальной сети ВКонтакте в группе «Подслушано КГСХА» появилась информация о том, что студента нашли мертвым. Это подтвердил источник «Нового Дня» в правоохранительных органах. По словам нашего собеседника, тело студента найдено в реке Тобол в районе лагеря «Чайка», что в нескольких километрах от КГСХА. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.

Добавим, что Владислав учился на 2 курсе инженерного факультета («ПГС»). В Курганскую область приехал из Югорска Ханты-Мансийского автономного округа. 12 мая ему должно было исполниться 23 года.

Фото из группы «Подслушано КГСХА

Курган, Ольга Злотникова

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