Шумков рассчитывает на помощь министра Кобылкина в обновлении техники

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поблагодарил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина за поддержку в тушении лесных пожаров. Министерство, напомним, направило в регион дополнительные силы и средства во время действующего в области режима ЧС.

О своей беседе с Кобылкным Шумков написал в инстаграм. Врио губернатора Курганской области также добавил, что в разговоре затронули проблему технического перевооружения региональных служб, отвечающих за тушение лесных пожаров.

«К сожалению, имеющийся парк техники и оборудования весьма изношен и недостаточен. Уверен, и здесь мы получим поддержку», – написал г-н Шумков.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 16.05.19

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