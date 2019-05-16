Врио губернатора Зауралья посмотрел на стройку школы с тренажерным залом и зимним садом

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел выездное совещание, посвященное строительству школы и детского сада-яслей в селе Кетово. На месте были также чиновники правительства и глава Кетовского района Владимир Архипов.

Школа рассчитана на 1100 учеников. Она строится по федеральной программе. По словам руководителя предприятия-застройщика «Эверест» Андрея Лушникова, ведутся работы по внутренней отделке. В здании будут современный пищеблок со столовой, актовый, два спортивных и тренажерный залы, кабинет ЛФК, хореографии, медицинский блок и зимний сад. На территории новой школы подготовлена спортплощадка с зонами пионербола, стритбола, беговыми дорожками, футбольным полем.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, застройщик обещает завершить работы в сентябре-октябре этого года, после чего начнется установка оборудования и лицензирование образовательного учреждения. Врио губернатора Вадим Шумков поручил своим заместителям и главе района дополнительно проработать вопросы по оснащению школы современным оборудованием.

Кроме того, в 2019 году закончат строить детсад-ясли на 140 мест. Из областного и федерального бюджетов на это выделено около 100 млн рублей. «Работы продвигаются неплохо. Я попросил подрядчиков не гнаться за сроками, когда строишь для детей, самое главное – качество», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, Ольга Злотникова

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