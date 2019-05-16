В Кургане будут судить иностранца, развращавшего малышей на детской площадке

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего гражданина Узбекистана, который обвиняется в совершении четырех преступлений сексуального характера в отношении детей.

Мужчина приставал к малышам прямо на детской площадке. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, преступление было совершено в апреле 2018 года. Мужчина, находясь в одном из дворов, расположенных на улице Гагарина в Кургане, заметил четырех ребятишек, игравших на детской площадке. Подойдя к ним, он совершил в отношении детей действия сексуального характера. По данным «Нового Дня», детям иностранец продемонстировал свои половые органы.

На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.

Курган, Ольга Злотникова

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