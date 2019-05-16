Вадим Шумков везет в Курганскую область любимых артистов

В Кургане назвали главные культурные события лета – 2019. На праздновании дня города в областном центре ожидается выступление группы «Любэ», а в Шадринске даст концерт певица Пелагея, творчество которой высоко ценит врио губернатора региона Вадим Шумков. Напомним, в ноябре прошлого года глава Зауралья решил доказать своим подписчикам, что ведет аккаунт в соцсети «Вконтакте» сам, для чего выложил клип с концерта любимой певицы.

«В подтверждение того, что посты пишу точно я))), прикрепляю ролик с песней, которая мне очень нравится. Песня такая же красивая и простая, как наша малая Родина», – выложил в сеть ролик с песней Пелагеи «Белым снегом» Вадим Шумков.

Как рассказали на брифинге в управлении культуры региона, летом состоятся несколько крупных фестивалей.

Масштабно пройдет празднование Дня России 12 июня, где запланированы хоровое пение, народные гуляния, выступления певца Николая Емелина и курганских коллективов.

15 июня впервые в Курганской области планируется провести фестиваль славянской казачьей культуры «Русское поле», состоится областной конкурс «Зауралье мастеровое».

В этот же день на Троицкой площади, помимо курганских коллективов, выступят приглашенные группы «Калина folk», «Отава Ё», ансамбль «Казачий круг» и певица Варвара.

Кроме того, 15 июня с новой программой приедет группа «Яхонт», которая радовала своим творчеством горожан 9 мая и также была приглашена врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым.

14 июля в селе Крестовское Шадринского района традиционно пройдет Крестовско-Ивановская ярмарка. «Мы должны вывести это мероприятие на высокий уровень. Надеюсь, ярмарка займет достойное место. Сцена всегда полна артистами, даже в холодную погоду люди не покидают ярмарку, и я понимаю, что она востребована», – отметил начальник управления культуры Владимир Бабин.

Помимо этого, сообщают в пресс-службе правительства области, в августе планируется проведение фестиваля симфонической и оперной музыки в Далматово.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 16.05.19

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