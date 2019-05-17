Шумкову не понравилось, как живут кадеты в курганской школе (ФОТО)

Глава Зауралья Вадим Шумков 17 мая работает в Целинном районе. Визит начался с посещения школы в селе Косолапово, которая является инновационной площадкой по реализации агробизнесобразования и гражданско-патриотическому воспитанию. В 2018 году кадеты школы стали победителями смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс УрФО». Сейчас здесь учатся 79 детей.

Шумков посмотрел школьные классы, спальные комнаты, где живут кадеты, группу кратковременного пребывания и поручил первому замдиректора департамента строительства Андрею Борисову совместно с депобразования в этом году выделить средства на ремонт первого этажа. Ремонт кровли и замену окон проведут на спонсорские средства.

Главу региона не удовлетворили условия, в которых живут кадеты, о своих претензиях он поговорил с директором школы Виталием Соломоном с глазу на глаз, после чего поставил задачу в 2020 году построить новый жилой корпус. При этом сотрудники школы не смогли пояснить «Новому Дню», что конкретно не устроило Шумкова.

«Может быть, ему не понравились двухъярусные кровати. Или то, что у нас тесно. Стены у нас ровные, потолок, вроде бы, нормальный», – говорят в школе.

«Ребятишки хотят быть кадетами, заниматься военной службой, служить государству. Это должна быть элита. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у этих детей были условия лучше, – объяснил «Новому Дню» позже Вадим Шумков. – Я посмотрел, как они живут и где учатся. По сути, ребята живут в учебных классах. Это не правильно. Должно быть обособленное помещение. Достаточно свежее, достаточно нормальное. И учебные классы тоже должны выглядеть по-другому».

По словам главы Зауралья, к сожалению, все и сразу исправить невозможно, но постепенно условия будут меняться.

Также сегодня глава Курганской области посетил Целинную центральную райбольницу, где пообщался с врачами и пациентами, оценил состояние поликлиник и отделений.

Вадим Шумков дал поручение провести ремонт детской консультации и крыши стоматологического отделения. Также, по его словам, будет проработан вопрос по ремонту стационара ЦРБ и по новому зданию для фельдшерско-акушерского пункта в селе Косолапово.

Еще одним социальным объектом, где побывал врио губернатора, стала Целинная школа им. Н.Д. Томина. Здесь учатся 700 детей, в прошлом году школа выпустила пять медалистов. В новом учебном году в рамках нацпроекта «Образование» в школе появятся современные кабинеты технологии, информатики и ОБЖ. Врио губернатора поручил за счет инвесторов частично отремонтировать систему отопления и подготовить проектно-сметную документацию учебного учреждения, чтобы в следующем году можно было провести капитальный ремонт объекта.

Курган, служба информации

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