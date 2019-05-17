В Курганской области снят режим ЧС

С 18 мая режим ЧС снят на территории Кетовского и Юргамышского районов Курганской области. Как сообщил начальник ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков, обстановка с пожарами спокойная, загораний нет. С ним согласился врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов. «В настоящее время в лесах действующих пожаров не зафиксировано, обстановка спокойная, контролируемая», – отметил он.

«Режим ЧС снят на территории всей Курганской области. Однако расслабляться рано, продолжает действовать особый противопожарный режим»,– сказал замгубернатора Курганской области Иван Зонтиков. В связи с тем, что режим ЧС снят, горячая линия, которая действовала в региональном управлении МЧС, переведена на работу в режиме телефона доверия, – сообщают спасатели.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.05.19

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