Глава Целинного района получил «синюю папку» от Вадима Шумкова

Глава Зауралья Вадим Шумков встретился с населением Целинного района и вручил «синюю папку» местному главе. Вопросы селян касались в основном поддержки агропромышленного комплекса, строительства и ремонта дорог, социальных объектов. «Мы с жителями договорились, что каждый год мы будем предлагать три-четыре объекта, которые нужно отремонтировать или построить, дорожные участки. И люди, приходя на избирательные участки, будут выбирать. Какой объект соберет больше голосов, тот и ремонтируем или строим. Решение должно быть максимально справедливым и ориентированным на нужды местного населения», – сказал врио губернатора.

В ходе визита он рассказал, что финансирование на ремонт и строительство дорог в Целинном районе будет увеличено в три раза и составит 16 млн рублей. Запланирован ремонт Дулинской и Косолаповской школ. В Целинной средней школе в этом году отремонтируют систему отопления и подготовят документы для капремонта в 2020 году. В центральной районной больнице обновят фасад, детскую консультацию и крышу стоматологического отделения центральной районной больницы. В селе Косолапово появится новый фельдшерско-акушерский пункт.

В конце рабочей поездки Шумков вручил главе Целинного района Ивану Светличному «синюю папку» с обращениями от жителей, которые поступили к врио губернатора, но их решение находится в полномочиях муниципальных органов управления. В числе таких вопросов – благоустройство населенных пунктов, приобретение помещений под Дом культуры в одном из населенных пунктов и приобретение спортивного инвентаря для физкультурно-спортивного центра.

Курган, служба информации

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