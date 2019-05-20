В Кургане назвали дома, которые получат 100 миллионов на ремонт дворов

В Кургане ищут подрядчиков для ремонта дорог во дворах. В пятницу, 17 мая, на сайте госзакупок были размещены 17 аукционов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам. Общая сумма госконтракта превысит 101,5 млн рублей. Источник финансирования – дорожный фонд Курганской области, сообщает агентство «Новый День».

Заявки от подрядчиков будут приниматься до конца мая. В начале июня назовут победителей торгов, которым придется закончить дорожные работы до 15 октября.

В списке объектов дома на 17 улицах Кургана и территории 1-го и 6-го микрорайонов. Вот полный список дворов:

-ул. К. Маркса, дома № 76, 78, 105;

-ул. Пролетарская, дома № 17, 26, 35, 37, 38,39, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 61, 61 А, 63, 64, 65, 66, 67,71,78, 80, 82;

-ул. Горького, дома № 138, 140, 149,151,153;

-ул. Станционная, дома № 64,68;

-ул. К. Мяготина, дома № 127, 129, 138, 140, 144, 169, 173,173А;

-ул. Тобольная, дома № 56,58;

-ул. Гоголя, дома № 16,16А;

-ул. Урицкого, дома №12,13;

-ул. Красина, дома № 43,47;

-ул. Пушкина, дом № 187;

-ул. Кирова, дома № 102,106,108;

-ул. Панфилова, дома № 17А, 19А;

-ул. Володарского, дом№ 99;

-ул. Томина, дома № 106,108, 112;

-ул. Рихарда Зорге, дома № 56,64;

-ул. Перова, дом № 4;

-ул. Карбышева, дом № 46;

В 1-ом микрорайоне отремонтируют придомовую территории домов № 1,2,4 и 27, приведут в порядок проезд к дому №38. В 6-ом микрорайоне два объекта – дома № 6 и 7.

В документации госзакупок указано, что срок гарантийного обслуживания отремонтированных дорог составит шесть лет на щебеночное основание и четыре года на верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Напомним, дорожный фонд Курганской области в 2019 году потратит на ремонт дорог Зауралья пять млрд рублей. Субсидии непосредственно Кургану превысят полмиллиарда: 103 млн рублей на капитальный ремонт дворовых территорий и 455,3 млн рублей – ремонт дорог общего пользования.

В 2018 году «дорожная» помощь столице региона была скромнее. Тогда в придомовые территории вложили лишь 48 млн рублей. И 409 млн выкроили на общегородские магистрали.

Курган, служба информации

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