В Зауралье самыми бедными оказались сотрудники ресторанов, гостиниц и аграрии

Курганстат подсчитал доходы работающих курганцев. В конце первого квартала 2019 года средняя заработная плата в регионе составила 28 тыс. 371 рубль. Предприниматели (субъекты малого бизнеса) в конце марта платили своим сотрудникам чуть больше – 30 тыс. 629 рублей. Если сравнивать с соответствующим периодом 2018 года, то зафиксирован рост зарплат: 4 и 4,9 процентов соответственно.

Самый скромный доход у представителей сферы общественного питания и гостиничного бизнеса. Здесь нанятым работникам платят 18 тыс. 285 рублей. Внизу рейтинговой таблицы оказались и такие отрасли, как сельское хозяйство и рыболовство (19 тыс. 363 рубля), сфера недвижимости (21 тыс. 013 рублей), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (21 тыс. 258 рублей).

«Середничками» стали сферы торговли (23 тыс. 779 рублей), образования (23 тыс. 722 рубля), досуга и развлечений (26 тыс. 212 рублей), строительства (26 тыс. 291 рубль). Энергетики могут рассчитывать на зарплату в пределах 28 тыс. рублей.

Рекордсменами традиционно остаются финансовая и страховая деятельности. Здесь средняя заработная плата курганцев превышает 46 тыс. рублей. Добыча полезных ископаемых гарантирует доход свыше 37 тыс. рублей. Госслужба и социальное обеспечение тоже неплохое место для трудоустройства: работникам в среднем платят 33 тыс. 782 рубля. Представители здравоохранения работают за 27 тыс. 305 рублей. Деятельность в области информации и связи на рынке также котируется – 31 тыс. 865 рублей. Свыше 30 тыс. рублей в месяц получают работники, занятые в такой сфере, как «транспортировка и хранение».

Отметим, что по данным того же Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области, в регионе на 1 мая 2019 года зафиксировано 13 тыс. 999 организаций: более 10 тысяч частных бизнес-структур и более 3 тыс. государственных и муниципальных. Среднесписочная численность работников по итогам марта превысила 218 тыс. человек.

Курган, служба информации

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