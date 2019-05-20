В Зауралье осудили мужчину, который выстрелом в голову убил юношу на дискотеке

В Щучанском районе осудили мужчину, который расстрелял в упор в кафе своих оппонентов из травматического пистолета. ЧП произошло в 2017 году в городе Щучье. В результате потасовки умер 18-летний юноша.

В прокуратуре Курганской области напоминают подробности ЧП: в ночь на 29 октября 2017 нетрезвый мужчина на крыльце кафе «Бриз» выстрелил в упор в голову потерпевшего, а также выпустил не менее четырех пуль в его брата.

Потерпевший, получивший раненение головы, умер на месте. Его брат получил травмы. Ранее в СУ СК Курганской области сообщали, что погибшим был 18-летний юноша. До стрельбы на крыльце ночного заведения участники конфликта знакомы не были – они вступили в конфронтацию на дискотеке, которая проходила в кафе. Стрелявшему на момент совершения убийства было 29 лет.

Стрелявший признан виновным в убийстве и причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в понедельник, 20 мая 2019 года.

Щучанский район, служба информации

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