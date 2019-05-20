Руководство курганского УФСИН отчиталось о доходах. Дети и жены помогали полковникам зарабатывать

Глава УФСИН по Курганской области Михаил Мачушкин и четыре его заместителя отчитались о доходах за 2018 год.

Полковник внутренней службы Михаил Мачушкин за минувший год задекларировал 1,748 миллионов рублей, сообщается на сайте ФСИН России. Семье полковника (он, супруга и несовершеннолетний ребенок) принадлежат земельный участок площадью 1700,0 кв. м., жилой дом 103, 4 кв. м., квартира 73 метра, гараж и иномарка Тойота RAV – 4. Годовой доход супруги Мачушкина составил 630,6 тыс. рублей. Напомним, что Мачушкин возглавляет региональное управление ФСИН с января 2018 года и был переведен в Зауралье из Владимирской области.

Первый заместитель главы регионального УФСИН Михаил Хамазин заработал за минувший год чуть менее 1,5 млн рублей. Супруга помогла увеличить семейный доход до 2 млн рублей. У семьи дом 54 кв.м., дача 47,2 кв.м. и квартира площадью 32,4 кв.м. Гараж отсутствует, но есть кроссовер Mitsubishi ASX.

Заместитель Мачушкина – полковник внутренней службы Андрей Першин (курирует кадровое обеспечение) по итогам минувшего года показал 1 млн 326 тыс. 792 рубля. Данные о супруге отсутствуют, зато один из несовершеннолетних детей полковника задекларировал доход в сумме 87, 4 тыс. рублей. Также Першин владеет жилым домом площадью 120 кв. м., земельным участком – 1050, кв.м. и квартирой – 62,2 кв.м. На нем записан автомобиль Suzuki Grand Vitara и мотоцикл «Урал».

Алексей Трачук, курирующий в УФСИН по Курганской области службу охраны, обогнал коллег по уровню годового дохода. В его декларацию вписана сумма 2 млн 105 тыс.711 рублей. При этом полковник, судя по отчету, не обзавелся имуществом. На него записан лишь внедорожник тайота Land Cruiser.

Владимир Мельников (отвечает за службу тыла) указал в декларации доход 1 млн 253 тыс. рублей, его супруга – 187 тыс. рублей. Чете принадлежат два земельных участка 629,0 и 590,0 кв.м., жилой дом 32,3 кв.м. и квартира 75 квадратов. Плюс автомобиль Ниссан X-trail.

Курган, служба информации

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