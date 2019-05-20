Путин помиловал 84-летнюю жительницу Зауралья, убившую сожителя поленом

Президент Владимир Путин 20 мая помиловал четверых российских осужденных, в числе которых оказалась 84-летняя жительница Зауралья Гайникамал Аюпова. Пожилая женщина была осуждена 11 ноября 2015 года Сафакулевским районным судом Курганской области за убийство сожителя. Во время пьяной ссоры пенсионерка нанесла мужчине несколько ударов поленом по голове, после чего явилась с повинной. Ей предстояло провести в колонии 6 лет.

Аюпова имеет звания «Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования 1978 года» и другие. В 13 лет она пошла работать в колхоз помощником тракториста, затем добровольцем поехала на освоение целины. Потом вернулась в свою деревню, где работала дояркой.

Сейчас женщина не имеет возможности самостоятельно передвигаться и без посторонней помощи не может выполнять элементарный уход за собой. Она страдает от ряда серьезных заболеваний. Родственники убитого не возражали против помилования Аюповой. А соседи и члены семьи характеризуют ее только с положительной стороны, как доброго и отзывчивого человека.

Как отмечает российское агентство правовой и судебной информации, даже в колонии, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Аюпова получила два поощрения за добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательных мероприятиях.

Курган, служба информации

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