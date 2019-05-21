Курганский перинатальный центр закупает для беременных слабосоленую селедку

Курганский областной перинатальный центр ищет поставщиков слабосоленой сельди. Информация о забавном тендере размещена на сайте госзакупок.

Сумма контракта – 133 тыс. рублей. Этих денег хватит, чтобы купить 1110 кг рыбы. Итоги аукциона будут подведены 3 июня. Продукт беременным и роженицам поставщик обязуется привозить партиями.

Как сообщили «Новому Дню» организаторы торгов, пациенток перинатального центра радуют слабосоленой селедочкой не первый год. «У нас есть нормы по закупке продуктов. В том числе, и рыбы – свежемороженой и соленой. Мы уже 6 лет закупаем для пациенток именно слабосоленую селедку», – уточнили в КБУ «Курганский областной перинатальный центр».

Напомним, современный роддом появился в области после визита в Курган Владимира Путина в 2006 году. Регион был включен в пилотную федеральную программу по строительству перинатальных центров.

Курган, служба информации

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