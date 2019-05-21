В Зауралье 15-летний юноша задушил дедушку

В Курганской области силовики раскрыли убийство 64-летнего мужчины. Подозреваемым является внук погибшего – 15-летний подросток. Юноша признался, что он своими руками умертвил деда. Об этом сообщают в пресс-службе следственного управления СК Курганской области во вторник, 21 мая 2019 года.

ЧП произошло 1 мая 2019 года в городе Куртамыш, тело погибшего нашли на следующий день в его доме. «Вечером 1 мая юноша находился в гостях у своего 64-летнего деда. Произошла ссора. Подозреваемый руками задушил пожилого мужчину. После этого подросток уехал из Курганской области, его задержали в Перми», – рассказали следователи.

Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения.

Курган, служба информации

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