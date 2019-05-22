В Зауралье возбудили уголовное дело из-за мертвых свиней в мешках (ФОТО)

В Зауралье возбудили уголовное дело из-за порчи земли биоотходами (по ч.1 статьи 254 УК РФ). На участке, принадлежащем ГКУ «Курганское лесничество», в полутора километрах от деревни Снежная Кетовского района, были обнаружены ямы с полиэтиленовыми пакетами, в которых находились останки свиней, а также целые туши.

Как сообщили в УМВД по Курганской области, с целью установления степени загрязнения почвы помощником санитарного врача отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» взяты пробы земли.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных совершению преступления. После проведения следственных действий территория незаконного захоронения биологических отходов была обработана специалистами Кетовского центра ветеринарии.

Стоит отметить, что виновнику грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, обязательные (до 480 часов) или исправительные (до 2 лет) работы.

Фото – сайт УМВД по Курганской области

Курган, служба информации

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