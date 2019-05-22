Вадим Шумков сформировал кейс по решению споров вокруг скверов

Глава Курганской области Вадим Шумков сформировал свой кейс по решению острых вопросов, касающихся благоустройства городского пространства. Вчера он провел встречу с представителями общественности, обеспокоенной проектом благоустройства одного из скверов Кургана. Проблему удалось снять за один день.

В минувшие выходные в городе началось активное обсуждение реконструкции парка на Гагарина и Гайдара. В соцсети попал проект, согласно которому из-за строительства футбольного поля под вырубку попадают 76 деревьев. Кроме того, поле планируют расположить в санитарной зоне железной дороги, в нескольких десятках метров от полотна. Курганцев возмутила работа проектировщиков, в группах ВКонтакте люди требовали изменить план благоустройства. В дискуссию вступили общественные активисты, курганский блогер Андрей Вагин написал, что «проект крайне плохой».

Во вторник общественнику позвонили из службы протокола врио губернатора и предложили обсудить проблему прямо в сквере.

«Вчера у меня состоялись две встречи – одна из них в сквере с проектировщиками администрации города. Мы сделали запрос руководству железной дороги, ждем ответ по санитарным нормам – можно ли там организовывать футбольное поле или нет. Если нет, то проект будут дорабатывать, возможно, изменят конфигурацию поля или построят его в другой части парка. Или сделают поле для мини-футбола», – рассказал «Новому Дню» Андрей Вагин.

Также, по его словам, чиновники и общественники договорились о сохранении максимального количества здоровых деревьев. Вечером Вагина пригласили на закрытую встречу с участием главы Зауралья, где без СМИ, off the records обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Комфортная городская среда».

«Это нормальная, адекватная реакция власти на ситуацию, – говорит блогер. – Но было бы еще лучше, если бы прежде, чем отправлять проект на аукцион, его согласовали бы с местными жителями. К сожалению, в регионе не наработана практика одобрения. Мы давно говорим о необходимости вовлечения жителей в эти процессы. Есть общественное пространство, которое надо благоустроить. Есть местные жители, и иные интересанты (бизнесмены, люди, которые работают в этом районе). Надо их спросить, какую функциональность они хотят видеть и чем заниматься. После этого составлять план и получать поддержку общественности». По мнению общественников, обсуждения проектов могут проходить в формате проектных встреч, семинаров или публичных слушаний.

Источники «Нового Дня» из числа депутатов гордумы, присутствовавших на встрече, рассказали, что позиция врио губернатора, которую он озвучил в ходе закрытой встречи, проста – не стоит пытаться насильно осчастливить людей, надо искать компромисс, договариваться.

«Он сказал, что нельзя никого ломать через колено, неся свою исключительную волю. Надо стараться договариваться. Если не можем договориться – значит лучше не делать ничего. Проблемных вопросов много, денег всегда не хватает, можно найти им другое применение на другой территории области», – процитировал Шумкова собеседник агентства.

Сегодня Вадим Шумков написал в своем Instagram, что в этом году в области запланировано благоустройство 80 общественных зон и территорий (парки, скверы, иные площадки), 15 из них – в Кургане.

«При департаменте строительства и ЖКХ формируются группы общественного контроля при активной поддержке ОНФ и Общественной палаты, депутатов различного уровня. Просьба принять активное участие и по ходу, и после завершения работ путем сохранения их результатов, – пригласил жителей Зауралья врио губернатора. – Все это делается для вас и для ваших детей. Работаем на Курганскую область. Вместе».

Курган, служба информации

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