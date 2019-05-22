российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 мая 2019, 16:12 мск

Новости Курган

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Вадим Шумков сформировал кейс по решению споров вокруг скверов

Глава Курганской области Вадим Шумков сформировал свой кейс по решению острых вопросов, касающихся благоустройства городского пространства. Вчера он провел встречу с представителями общественности, обеспокоенной проектом благоустройства одного из скверов Кургана. Проблему удалось снять за один день.

В минувшие выходные в городе началось активное обсуждение реконструкции парка на Гагарина и Гайдара. В соцсети попал проект, согласно которому из-за строительства футбольного поля под вырубку попадают 76 деревьев. Кроме того, поле планируют расположить в санитарной зоне железной дороги, в нескольких десятках метров от полотна. Курганцев возмутила работа проектировщиков, в группах ВКонтакте люди требовали изменить план благоустройства. В дискуссию вступили общественные активисты, курганский блогер Андрей Вагин написал, что «проект крайне плохой».

Во вторник общественнику позвонили из службы протокола врио губернатора и предложили обсудить проблему прямо в сквере.

«Вчера у меня состоялись две встречи – одна из них в сквере с проектировщиками администрации города. Мы сделали запрос руководству железной дороги, ждем ответ по санитарным нормам – можно ли там организовывать футбольное поле или нет. Если нет, то проект будут дорабатывать, возможно, изменят конфигурацию поля или построят его в другой части парка. Или сделают поле для мини-футбола», – рассказал «Новому Дню» Андрей Вагин.

Также, по его словам, чиновники и общественники договорились о сохранении максимального количества здоровых деревьев. Вечером Вагина пригласили на закрытую встречу с участием главы Зауралья, где без СМИ, off the records обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Комфортная городская среда».

«Это нормальная, адекватная реакция власти на ситуацию, – говорит блогер. – Но было бы еще лучше, если бы прежде, чем отправлять проект на аукцион, его согласовали бы с местными жителями. К сожалению, в регионе не наработана практика одобрения. Мы давно говорим о необходимости вовлечения жителей в эти процессы. Есть общественное пространство, которое надо благоустроить. Есть местные жители, и иные интересанты (бизнесмены, люди, которые работают в этом районе). Надо их спросить, какую функциональность они хотят видеть и чем заниматься. После этого составлять план и получать поддержку общественности». По мнению общественников, обсуждения проектов могут проходить в формате проектных встреч, семинаров или публичных слушаний.

Источники «Нового Дня» из числа депутатов гордумы, присутствовавших на встрече, рассказали, что позиция врио губернатора, которую он озвучил в ходе закрытой встречи, проста – не стоит пытаться насильно осчастливить людей, надо искать компромисс, договариваться.

«Он сказал, что нельзя никого ломать через колено, неся свою исключительную волю. Надо стараться договариваться. Если не можем договориться – значит лучше не делать ничего. Проблемных вопросов много, денег всегда не хватает, можно найти им другое применение на другой территории области», – процитировал Шумкова собеседник агентства.

Сегодня Вадим Шумков написал в своем Instagram, что в этом году в области запланировано благоустройство 80 общественных зон и территорий (парки, скверы, иные площадки), 15 из них – в Кургане.

«При департаменте строительства и ЖКХ формируются группы общественного контроля при активной поддержке ОНФ и Общественной палаты, депутатов различного уровня. Просьба принять активное участие и по ходу, и после завершения работ путем сохранения их результатов, – пригласил жителей Зауралья врио губернатора. – Все это делается для вас и для ваших детей. Работаем на Курганскую область. Вместе».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 22.05.19

Глава Зауралья Шумков предложил выдать казакам землю и оружие для охраны российских границ. / В Зауралье возбудили уголовное дело из-за мертвых свиней в мешках (ФОТО). / В Курганской области запускают аналог петербургского проекта «Твой бюджет». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Курган, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров