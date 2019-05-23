В Кургане мужчину осудили за дезорганизацию деятельности колонии

В Курганской области суд вынес приговор заключенному, отбывающему наказание в исправительной колонии №2. Его судили по редко используемой статье Уголовного кодекса – «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Как сообщает прокуратура Курганской области, мужчина, который должен был отсидеть в колонии 10 лет, повторно совершил преступление.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Заключенный сначала угрожал сотруднику УФСИН, а потом его ударил. «Нанес один удар кулаком в область грудной клетки, тем самым причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью», – уточняет надзорное ведомство.

За один удар кулаком заключенного с учетом неотбытого срока приговорили к 4 годам колонии строго режима. И это почти максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 321 УК РФ (лишение свободы до 5 лет). Также осужденному придется заплатить штраф – 190 тыс. рублей.

Курган, служба информации

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