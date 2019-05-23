Горсад Кургана признали опасным для жизни и здоровья горожан

Курганские активисты ОНФ продолжают следить за состоянием горсада. На этот раз они возмутились отсутствием освещения в главном городском парке Зауралья и добились, что арендаторы ООО «Курганпарк» будут привлечены к административной ответственности. Протокол о нарушении уже составлен и направлен на рассмотрение в административную комиссию города.

Представители ОНФ настаивают: доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. Однако горсад практически не освещается.

«По данным мэрии Кургана, в городском саду расположено 57 торшерных опор наружного освещения, из них в темное время суток работают только 12, что не соответствует нормам регионального законодательства», – говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

Чтобы исправить ситуацию, общественники направили ряд запросов и инициировали проведение проверок. В частности, сообщили о нарушениях в Уральское управление Ростехнадзора, региональное управление МЧС России и написали письмо главе города Кургана.

Специалистами управления административной практики департамента развития городского хозяйства Кургана в отношении ООО «Курганпарк» составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в административную комиссию мэрии.

Уральское управление Ростехнадзора, в свою очередь, подтверждает: на территории городского сада выявлены угрожающие жизни и здоровью граждан нарушения обязательных требований безопасности в электроэнергетике при эксплуатации электроустановок. В отношении ООО «Курганпарк» начато административное расследование.

Федор Теребенин заверил, что представители регионального ОНФ продолжат следить за ситуацией. Пока в городском саду ничего не изменилось, но «фронтовики» призывают арендаторов сада прислушаться к мнению общественников.

Напомним, ранее курганское отделение ОНФ заявляло о собственной ревизии любимого места горожан. После осмотра горсада активисты отправили в администрацию Кургана письмо, в котором перечислили несколько проблем территории. Речь шла о плачевном состоянии тротуарной плитки, о необходимости ремонта входной арки со стороны ул. Карла Маркса, об отсутствии в таком оживленном месте оборудованной контейнерной площадки – мусор сваливается в кучу рядом со зданием правительства Курганской области.

Курган, служба информации

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