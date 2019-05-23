В Зауралье школьник умер после урока физкультуры

В Зауралье 15-летний подросток умер после урока физкультуры. ЧП произошло в школе №1 поселка Варгаши 13 мая.

На уроке физкультуры подростку стало плохо, и он упал. Как рассказали «Новому Дню» в районной больнице, к ним ребенок поступил в бессознательном состоянии, но без каких-либо внешних травм. Из Варгашей мальчика доставили в Курган, там за его жизнь боролись врачи детской больницы им. Красного Креста.

Спасти подростка не удалось. 18 мая он скончался, следственный комитет начал проверку. «Причина смерти устанавливается», – сообщают представители СУ СК РФ по Курганской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дозвониться до руководства школы № 1, где учился мальчик, не удалось. Представительница учебного заведения, ответившая на звонок корреспондента «Нового Дня», заявила, что директора на месте нет, комментариев не будет. Без ответа остался и вопрос о том, имел ли мальчик какие-либо хронические заболевания.

Курган, служба информации

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